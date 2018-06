Der Startschuss zum 10. Uhldinger Pfahlbau Marathon fällt am Samstag, 9. Mai. Dann ist es wieder soweit: Läufer können am Halbmarathon, Pfahlbau 10er, Pfahlbau 4er, Nordic Walking und am Kids Run teilnehmen. Der Uhldinger Pfahlbau Marathon ist gleichzeitig auch die Auftaktveranstaltung zum Linzgau Lauf- Cup. Das teilt die Tourist-Information Uhldingen-Mühlhofen mit.

Eine schönere Strecke entlang von vielen Sehenswürdigkeiten könne es am Bodensee kaum geben. „Auch wenn kaum ein ambitionierter Teilnehmer die touristischen Highlights während des Wettkampfes so richtig genießen kann, so bietet der Halbmarathon über 21,1 Kilometer doch immer wieder hinreißende Aussichten auf den Bodensee“, so Nadia Intelisano aus dem Organisationsteam. Ein besonderer Teil der Strecke führt Halbmarathon- und 10-Kilometerläufer direkt durch das am Seeufer gelegene Pfahlbaumuseum. Auf den Museums-Stegen, auf denen sonst die Besucher in die Welt der Jungsteinzeit und der Bronzezeit geführt werden, absolvieren die Läuferinnen und Läufer einen Teil der Strecke. Nicht minder reizvoll ist der weitere Streckenverlauf. Direkt am Bodensee vorbei führt der Weg die Läufer durch Weinberge und Felder bis zum Schloss Salem, dann zum Affenberg Salem, von dort zum Bodensee, direkt an der barocken Wallfahrtskirche Birnau vorbei wieder zurück zum Start-Zielbereich am Hafen Unteruhldingen.

Kostenlose Anreise

Eine Besonderheit zum zehnjährigen Bestehen ist die kostenlose An- und Abreise mit Zug und Bus im Geltungsbereich des Bodo-Verkehrsverbundes. Teilnehmer aus dem Landkreis Ravensburg und dem Bodenseekreis können dann mit ihrer Startnummer kostenlos alle Regionalzüge und Busse für ihre Anfahrt nach Uhldingen-Mühlhofen (Unteruhldingen) nutzen.

Neben dem Halbmarathon, der sich vor allem an gut trainierte Teilnehmer richtet, bietet sich für nicht weniger ambitionierte Teilnehmer ein kürzerer Lauf über zehn Kilometer oder über vier Kilometer an. Für Nordic Walking-Freunde wurde eine Rundstrecke mit insgesamt neun Kilometern Länge eingerichtet.

Für die Jüngsten von 6 bis 15 Jahren bietet der Kids Run ein tolles sportliches Erlebnis. Auch in diesem Jahr erhalten die Schulen oder Vereine, welche die meisten Teilnehmer bei den Schülerläufen stellen, für die Aufbesserung der Klassen- oder Vereinskasse Geldpreise: 1. Platz 150 Euro, 2. Platz 100 Euro, 3. Platz 50 Euro.

Den beiden Gesamtsiegern des Halbmarathons winkt ein besonderer Pokal, der vom Pfahlbaumuseum extra für den Uhldinger Pfahlbau Marathon in Handarbeit angefertigt wird. Bereits zum 9. Mal stiftet das Museum die beiden Siegerpokale.

Läufer, die an folgenden Wettbewerben teilnehmen und an allen drei Terminen jeweils bei einem Lauf das Ziel erreicht haben, kommen automatisch in die CUP-Wertung: 9. Mai: Uhldinger Pfahlbau-Halbmarathon oder Pfahlbau-10er; 14.Mai: Heiligenberger Schlosslauf; 3.Juli: Wielemer Viertele.

Nachmeldungen auch am Veranstaltungstag möglich. Infos unter:

www.pfahlbaumarathon.de