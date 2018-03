In der Sporthalle in Mühlhofen findet am kommenden Samstag, 24. März, die fünfte Bodensee Fightnight statt. Ab 19 Uhr werden Kick- und Thaiboxer aus Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden, Italien und Rumänien gegeneinander kämpfen. Veranstalter ist Sebastian Harms-Mendez, der in Überlingen die Sportschule Muay Thai Gym Mendez betreibt und bei der Bodensee Fightnight auch selbst in den Ring steigen wird. Neben den Kämpfern erwartet er rund 1500 Zuschauer in der Sporthalle.

Geplant sind 17 Kämpfe, vier davon sind Titelkämpfe. Bei dreien davon handelt es sich um internationale Titel von zwei Verbänden, dem WBC (World Boxing Council) und der AFSO (All Fight System Organisation). Zusätzlich gibt es den Gala-Titel der Bodensee Fightnight zu gewinnen, den Lakeside Champion. „Beim Kickboxen dient der ganze Körper als Waffe, also die Hände und die Beine“, erläutert Sebastian Harms-Mendez. Beim Thaiboxen werden zusätzlich Knie und Ellbogen eingesetzt.

Es geht um einen Weltmeistertitel

Um den WBC-Europameistertitel kämpft Gastgeber und Titelverteidiger Sebastian Harms-Mendez gegen den Schweizer Philipp Häfeli. Thomas Schindele und Nicolae Ginsari wollen AFSO-Intercontinental-Champion werden. „Das wird voraussichtlich ein sehr emotionaler Kampf, weil es für Thomas Schindele der letzte Profikampf werden wird“, sagt Ringsprecher Reiner Jäckle. „Er hat angekündigt, seine Karriere als Profi zu beenden.“ Schindele verteidigt den AFSO-Europameistertitel seit zwei Jahren. Damals war er wegen der Verletzungen anderer Kämpfer nachgerückt, hatte aber völlig unerwartet seinen Gegner k.o. geschlagen.

Außerdem kämpft Alexander Epp vom Muay Thai Gym Mendez gegen Jan Kaffa aus den Niederlanden um die AFSO-Weltmeisterschaft. „Jan Kaffa ist in der Kampfsportszene sehr bekannt“, sagt Sebastian Harms-Mendez. Alexander Epp wurde bei der Bodensee Fightnight im vergangenen Jahr AFSO-Intercontinental-Champion. Neben den Titelkämpfen gibt es verschiedene Superfights, bei denen es

In der Bodenseeregion hat sich die Bodensee Fightnight inzwischen etabliert. Schon bei der Premiere vor vier Jahren war die Sporthalle in Mühlhofen ausverkauft. Das Interesse ist seither ungebrochen. Auch dieses Jahr rechnet der Organisator damit, dass alle Karten verkauft werden. „Viele Zuschauer kommen wieder“, sagt Harms-Mendez. Während die Kämpfer aus verschiedenen Ländern anreisen, kommen die Zuschauer vorwiegend aus der Region. „Es ist schön, dass der Sport in der Region angekommen ist und Akzeptanz gefunden hat“, sagt er.

Mit einem Klischee aufräumen

Die Veranstaltung räume mit dem Klischee auf, dass es sich bei den Kick- und Thaiboxern um kahlgeschorene und krummnasige Kämpfer handle. Deshalb passe es gut, dass der Nachwuchs den ersten Kampf des Abends bestreiten wird, sagt er. Dabei steht die zwölf Jahre alte Überlingen Kristin Schwer im Ring, die gegen Eileen Bruns aus Dornstetten antreten wird. Während die Mädchen mit Kopfschutz und Fußschonern boxen werden, tragen die Profis in den folgenden Kämpfen keine Schutzausrüstung.