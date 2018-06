Bildungsministerin Annette Schavan ist für das Pfahlbaumuseum keine große Hilfe

Nach ihrem Besuch in Friedrichshafen zum Start des Klimaforschungszeppelin hat Bundesbildungsministerin Dr. Annette Schavan am Freitagnachmittag für rund 90 Minuten auch im Pfahlbaumuseum Station gemacht. Dabei diskutierte sie mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten Lothar Riebsamen (CDU), Bürgermeister Edgar Lamm, Museumsdirektor Dr. Gunter Schöbel, Erwin Marquart von der CDU Uhldingen-Mühlhofen und Jochen Haaga, dem Vorsitzenden des Vereins Pfahlbaumuseum, über die Zukunftsstrategien des Museums.

Dabei zeigte die Bundesbildungsministerin verschiedene Wege auf, um an mögliche Fördermittel zu kommen. Das Museum verfügt bereits über eine Planung, die laut Haaga rund 15 Millionen Euro kostet und eher für die nächsten 15 Jahre gedacht sei. Schavan regte an, einen Masterplan für die nächsten zehn Jahre zu erstellen. So könnte auf der einen Seite jungen Forschern die Möglichkeit geboten werden, am Pfahlbaumuseum zu arbeiten. Auf der anderen Seite hätte der Verein so die Chance, besser in Förderprogramme integriert zu werden und Partner zu finden. Explizit nannte sie in der Runde die Forschung, die Jugendarbeit und die Präsentation als Schwerpunkte für das Weltkulturerbe in Unteruhldingen.

Ministerium kann nicht viel helfen

„Ich bin bisher nur einmal hier gewesen, wahrscheinlich mit Gästen“, berichtete Schavan nach der Besichtigung der neuen Ausstellung und sprach von dem Pfahlbaumuseum als „Juwel“. Sie machte Schöbel allerdings keine Hoffnung, dass sich der Bund finanziell um das nichtstaatliche Museum kümmern könne: „Das ist grundgesetzlich nicht möglich, aber die ideelle Unterstützung haben Sie immer.“ Sie mahnte die Rückendeckung des Landes Baden-Württemberg an, bevor der Pfahlbaumuseums-Verein losmarschiere: „Mein Haus kann das Konzept nicht machen“, stellte sie auch hier klar.

Schöbel sagte, dass das Museum etwas Neues präsentieren möchte, „um fit zu bleiben“. So soll die Zusammenarbeit mit den Hochschulen – auch auf europäischer Ebene – intensiviert werden. Er betonte, dass das Pfahlbaumuseum eines der wenigen Museen in Deutschland sei, dass sich selbst finanzieren würde: „Es gibt nur 30 bis 40 Museen, die das schaffen.“ Er appellierte aber daran, dass das Weltkulturerbe auf Hilfe von wissenschaftlicher Seite angewiesen sei. „Unser Potential muss genutzt werden, und dafür werden wir alles tun“, sagte Schöbel, der die Frage in den Raum stellte, wie man mit den 36 Weltkulturstätten in Deutschland überhaupt umgehen möchte.

Nachdem sich die Bundesbildungsministerin in das Goldene Buch des Museums und in das der Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen eingetragen hatte, ging Schavan noch auf einen Rundgang. An dessen Ende stand ein Besuch des Schülerprojekts „Leben in der Jungsteinzeit“, wo sie sich kurz mit mehreren Schülern aus der Region unterhielt.

Schavan, die sich in Bezug auf ihre Dissertation derzeit Plagiatsvorwürfen ausgesetzt sieht, sagte während des Rundgangs durch das Museum dazu eher wenig: „Ich sage nichts. Das liegt jetzt an der Universität in guten Händen“, meinte sie, bevor sie sich schließlich wieder aus dem Museum verabschiedete.