Eine 56-jährige Mercedes-Fahrerin hat am Montag gegen 11.30 Uhr in der Aachstraße vermutlich die Vorfahrt missachtet. Das teilte die Polizei mit. Sie fuhr geradeaus weiter in die Straße „Im Sieble“ und übersah hierbei eine entgegenkommende 60-jährige Mazda-Fahrerin. Beim Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.