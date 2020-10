Totalschaden an zwei Autos ist bei einem Verkehrsunfall am Montag um kurz vor 7 Uhr im Bereich Ottomühle in Überlingen entstanden, so die Polizei. Ein Autofahrer kam aus Richtung Bermatingen und wollte die Landessstraße in Richtung Ottomühle queren, wobei er einen anderen Wagen übersah, der von Lippertsreute nach Überlingen unterwegs war. Der 26-Jährige nahm ihm die Vorfahrt. Die Fahrzeuge, deren Schaden auf rund 16 000 Euro geschätzt wird, wurden abgeschleppt.