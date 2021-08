Zwei Männer schlagen behinderten jungen Mann

Zwei Männer im Alter von 50 und 61 Jahren stehen im Verdacht, am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr vor einer Gaststätte in der Unteren-St.-Leonhard-Straße in Übelringen einen 23-Jährigen mit Behinderung körperlich angegangen zu haben. Der 61-jährige soll den jungen Mann laut Polizeibericht geohrfeigt und auf den Rücken geschlagen haben. Dem 50-Jährigen wird vorgeworfen, sein jüngeres Opfer getreten zu haben. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.