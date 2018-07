Zusammenstoß fordert sieben Verletzte

Sieben Verletzte und einen Sachschaden von rund 15000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntag gegen 13.15 Uhr auf der K 7772 bei Andelshofen ereignet hat.

Der 51-jährige Fahrer eines BMW war auf der Kreisstraße von der B 31-neu in Richtung Andelshofen unterwegs und hierbei aus Unachtsamkeit auf die Gegenfahrspur geraten. Dort stieß er frontal mit dem Audi eines ihm ordnungsgemäß entgegenkommenden 44-jährigen Mannes zusammen. Sämtliche Insassen der beiden Fahrzeugen, darunter drei Kinder im Alter sechs und 15 Jahren, erlitten hierbei Verletzungen und mussten zur Behandlung in die Krankenhäuser nach Überlingen und Pfullendorf gebracht werden. An den beiden Autos entstand Totalschaden.