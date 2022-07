Wörter werden zum Leben erweckt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit viel Power und fünf fleißigen Betreuungskräften stellte die Kinderstiftung Bodensee in der Janusz-Korczak-Schule in Überlingen Deisendorf wieder ein Feriencamp auf die Beine. Zum fünften Mal schon durften 15 Kinder zwischen sechs und zehn Jahren das WörterWeltenEntdecker-Camp in den Pfingstferien besuchen.

Vormittags tauchte die Zirkuspädagogin mit den Kindern in die Welt des Theaters und der Wörter ein. Die Wörter wurden lebendig und erlebbar, Talente wurden entdeckt und das Selbstvertrauen wurde gestärkt. Mit einem bunten Programm von lesen über tanzen, basteln und spielen ging es nachmittags weiter. Das Highlight für die Kinder war, neben ihrer Theateraufführung, eine Ausflugsfahrt mit dem Schiff auf dem Bodensee.

Mit einer tollen Theateraufführung und tobendem Applaus gingen die schönen Tage des Feriencamps viel zu schnell zu Ende.

Dank der Förderung der Stiftung Kinderland Baden-Württemberg konnte so wieder eine kostenlose Ferienbetreuung für Kinder mit Sprachförderbedarf realisiert werden.