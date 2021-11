Wintertheater Überlingen bietet Raum für Reflexion

Das Wintertheater Überlingen, eine Kooperation zwischen der Stadt Überlingen und Noltes Theater, will auch diesen Winter wieder Raum für Reflexion bieten, wie es in einer Mitteilung heißt. Spannende Theaterabende, vertonte Frauenliteratur: Von November bis März zeigt Noltes Theater nach einem Jahr Corona-Pause in dem wunderschönen Studiotheater in Überlingen vier Produktionen, die dazu einladen, einen Perspektivwechsel vorzunehmen und die gesellschaftlichen Herausforderungen aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten.

„Du musst entscheiden, wie du leben willst. Nur darauf kommt’s an.“ Die Zeile stammt aus einem Chanson der großen Künstlerin Hildegard Knef. Eine Frau, die entscheidende Einschnitte in ihre Freiheit hinnehmen musste, moralisch diskreditiert wurde, aber dennoch einen starken individuellen Lebensweg realisiert hat. Birgit Nolte widmet der Sängerin, die zugleich Malerin, Schauspielerin, Songtexterin und Buchautorin war, ihren Chansonabend „Hildegard Knef. So oder so ist das Leben“. „Sie vereint so unglaublich viele Gegensätze in sich und ließ sich nie in eine Schublade pressen“, sagt Birgit Nolte übe die „kantige Diva“, die vor allem eins war: sie selbst.

Das Gegenmodell zur selbstbestimmten Knef liefert der Protagonist aus Patrick Süßkinds tragisch-komischen Monolog „Der Kontrabass“. Ein Mensch, der mit seinem Dasein hadert, aber nicht den Mut aufbringt, die Sicherheit des verbeamteten Lebens eines Orchestermusikers aufzugeben. Er opfert dafür seine Würde, die Liebe und die Ideale eines selbstbestimmten Lebens. Oliver Nolte schlüpft in die Rolle des tragischen Musikers, der im Laufe des Abends seine innere Zerrissenheit im Kampf zwischen Sicherheit und Selbstbestimmung in alle Facetten offenbart.

Stimmen die Prioritäten in unserem Leben noch? Können wir im Angesicht des Todes sagen, wir haben ein gutes Leben geführt? Sind wir berechtigt, uns mehr Freiheit zuzugestehen als anderen und mit unserem Lebensmodell die Freiheit von anderen zu beschneiden? Diese existenziellen Überlegungen greifen Birgit und Oliver Nolte in ihrer bravourösen Umsetzung des bildgewaltigen Schauspiels von Hugo von Hofmannsthal auf: „Jedermann – Das Spiel vom Leben und Sterben des reichen Mannes“.

Die Termine im Einzelnen:

20./26. November, 21./22. Januar, jeweils 20 Uhr: Die Welt hochwerfen - Starke Frauen, starke Lyrik. Mit Birgit Nolte (Gesang) und Michael Lauenstein (Klavier);

4. Dezember, 19. Februar, jeweils 20 Uhr: Knef – So oder so ist das Leben; Mit Brigit Nolte (Gesang) und Michael Lauenstein (Klavier);

14./15. Januar, 5. Februar, jeweils 20 Uhr: Der Kontrabass; Von Patrick Süskind. Mit Oliver Nolte;

5., 11. und 12. März, jeweils 20 Uhr: Jedermann – Das Spiel vom Leben und Sterben des reichen Mannes. Von Hugo von Hofmannsthal. Mit Birgit und Oliver Nolte