Wie ein Escape-Room in der Natur: Neues Rätsel-Event in den Gassen von Überlingen

In Überlingen gibt es ein neues „Escape-Erlebnis“ durch die Gassen der Altstadt und die verwunschenen Stadtgräben. Das teilt die Überlingen Marketing und Tourismus GmbH mit.

Demnach wurde gemeinsam mit den Machern der Firma Berggeheimnis der Outdoor-Escape-Walk durch den etwas unbekannteren Teil der geschichtsträchtigen Stadt am Bodensee auf die Beine gestellt.

„Ein Erlebnis, welches die Spielenden in die Zeit der Bodenseekriege Mitte des 17. Jahrhunderts entführt und das immer wieder herrliche Ausblicke auf den Bodensee freigibt“, heißt es in der Mitteilung.

Das gibt es zu entdecken

Von „Escape-Rooms“ mögen viele schon einmal gehört haben. Outdoor-Escape-Walks sind laut Pressemitteilung aber mehr als Spurensuche in einem abgeschlossenen Raum. „Denn hier kommt richtig Bewegung ins Spiel. Ein Team, eine Strecke in schöner Umgebung, rätselhafte Botschaften und ein Ziel: Codes knacken und Ausweg finden. Und dabei ist Köpfchen gefragt“, heißt es.

Das Escape-Erlebnis in Überlingen bietet Rätsel- und Naturgenuss und ist ab sofort online buchbar. (Foto: Überlingen Marketing und Tourismus GmbH)

Der „Bodensee-Escape“ taucht zudem in die Geschichte der Bodenseekriege ein. Das Erlebnis findet an der frischen Luft statt und verbindet so die Natur mit der Faszination der Rätsel der bekannten Escape Rooms.

Ideal auch als Teambuilding-Maßnahme

Das Gruppenerlebnis der besonderen Art eignet sich laut Mitteilung sowohl für Freunde, Familien oder Arbeitskollegen, als auch für Teambuilding-Maßnahmen oder für einen Klassenausflug. Es bietet rund drei Stunden Programm mit Auszug auf ein dunkles Kapital der Bodensee-Geschichte.

Die Schwedenkriege und die Belagerung durch die Franzosen bilden den Rahmen für die Geschichte des jungen Burschen Konradin. Die Tour führt durch die verwinkelten Gassen der ehemals Freien Reichsstadt Überlingen, über Türme sowie durch geschichtsträchtige Stadtgräben und bietet einen Rundweg für ein See-Erlebnis der ganz besonderen Art, heißt es in der Mitteilung.

So viel kostet das Erlebnis

Die Abenteuertour findet auf circa 3,6 Kilometern überwiegend gut begehbaren Wegen statt. Der Weg ist nicht kinderwagentauglich. Das Escape-Event kostet 89 Euro für drei Personen (zuzüglich Systemgebühr). Kinder bis 13 Jahren spielen kostenfrei. Das Spiel ist laut Mitteilung für drei bis 36 Personen geeignet – ab einer Gruppengröße von 10 bis 18 Personen wird die Aufteilung in zwei Gruppen empfohlen, um gegeneinander anzutreten.

Das Spiel ist laut Pressemitteilung geeignet für Anfänger bis Fortgeschrittene in Sachen Escape Games. Der Outdoor-Escape-Walk wird allein und ohne Begleitung gemacht, das heißt, die Gruppe ist auf sich allein gestellt. Falls die Gruppe unterwegs Tipps und Lösungen benötigt, so gibt es dafür ein Handout, welches mitgeführt wird, schreiben die Veranstalter.

Für den Notfall gibt es zudem eine Notnummer, welche angerufen werden kann. Jeder – ob erfahrener Exit-Game-Spieler oder nicht – kann sich in das Rätsellösen einbringen, heißt es in der Mitteilung und weiter: „Der Ehrgeiz, ein schwieriges Rätsel zu lösen, oder immer neue Szenarien ins Spiel zu bringen, bringt Spaß, Zusammenhalt und Abenteuer.“