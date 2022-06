WFB und Polizei informieren über Cybersicherheit im Bodenseekreis

Die Wirtschaftsförderung Bodenseekreis (WFB) und das Polizeipräsidium Ravensburg laden für Donnerstag, 7. Juli, zu einer Informationsveranstaltung zur Lage der Cybersicherheit im Bodenseekreis ein. Beginn im Gemeindehaus Owingen ist um 18 Uhr. Die Veranstaltung richtet sich an regionale Unternehmen, Institutionen und Interessengemeinschaften mit sensibler IT. Die Teilnehmenden erfahren, was sie zu einem Ziel für Hacker macht und wie sie sich vor Angriffen schützen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Die Angriffe auf IT-Systeme häufen sich laut Pressemitteilung auch im Bodenseekreis. Dabei sind nicht nur Großunternehmen betroffen, sondern vermehrt kleine und mittelständische Firmen, Behörden, Institutionen und Interessengemeinschaften. Nicht selten gehen die Angriffe von polizeibekannten, professionellen Hacker-Gruppen aus. Ihr Vorgehen ist immer gleich: Schadsoftware einschleusen, System lahmlegen, Erpressungsversuch starten. Dabei werden häufig hohe Summen verlangt, die Betroffene innerhalb eines Ultimatums zahlen sollen, um wieder Zugriff auf Ihre Daten zu erhalten.

Wie man zur Zielscheibe für Hacker wird, erläutert Professor Andreas Judt in einem Vortrag. Er hat zusammen mit Studierenden des Fachs IT-Security an der DHBW Ravensburg einen sogenannten „Honeypot“ erstellt. Es handelt sich dabei um eine fingierte Firma, die im Internet als Lockmittel installiert wurde. Die Honeypot-Firma erfüllt all jene Kriterien, die auch eine echte Firma besonders attraktiv für Hacker macht. „Das scheinbar existente, produktive Unternehmen ermöglicht es den Studierenden aktiv zu lernen, was bei einem Angriff zu tun ist, wie man ihn frühzeitig erkennt und wie die IT und damit das Unternehmen schnellstmöglich wieder voll handlungsfähig gemacht werden kann.“, so Judt.

Bei einem erfolgten Hacker-Angriff können sich Betroffene an die Zentrale Anlaufstelle Cybercrime für Unternehmen und Behörden (ZAC) wenden – einem Kompetenzteam des Landeskriminalamts Stuttgart, das Meldungen über Cybercrime-Vorfälle entgegennimmt und zeitnah polizeiliche Erstmaßnahmen veranlasst. Zu der Veranstaltung entsendet die ZAC Spezialisten, die vor Ort über die Praktiken der Täter aufklären und als Ansprechpartner für Betroffene zur Verfügung stehen.