Weltranglisten-Tennisluft schnuppern

Seit elf Jahren wird in Überlingen am Bodensee Weltranglisten-Tennis geboten. Die diesjährige Auflage der Überlingen Open findet vom 19. bis 26. August auf dem Clubgelände des TC Überlingen statt. Laut Ankündigung des Veranstalters wird um ein Gesamtpreisgeld von 15 000 US-Dollar und um 80 ATP-Punkte für die Weltrangliste im Einzel und Doppel gespielt.

Jedes Jahr im August treffen Weltranglistentennisspieler aus mehr als zehn Nationen vor Tausenden von Zuschauern am Strandweg aufeinander. Die komplette Weltspitze im Herrentennis verdiente sich im Profitennis bei Turnieren dieser Kategorie ihre ersten Sporen. Spieler aus der Top 100 der ATP, wie die deutschen Daviscup-Spieler Peter Gojowczyk und Jan-Lenard Struff, traten bereits am Bodensee an. Auch für den Badischen Tennisverband und den Bezirk Schwarzwald-Bodensee hat das Überlinger Turnier einen enormen Stellenwert. Ambitionierte Nachwuchsspieler können mit einer Wild Card an den Start gehen.

Modenschau, Oktoberfestparty

Auf acht Tage Spitzentennis und ein Rahmenprogramm können sich die Zuschauer ab Sonntag, 19. August, freuen. Neben der Oktoberfest-Turnierparty mit den „Jungs vom Bodensee“, einer Modenschau am Freitag, 24. August, und einem Brunch am Finalsonntag (26. August) wird am Freitag eine Tennis-Olympiade durchgeführt. Erwartet werden während der Turnierwoche mehr als 4000 Zuschauer. „Wir haben in der gesamten Bodenseeregion eine große Tennistradition“, sagt Veranstalter Markus Dufner von MCD Sportmarketing. „Nach dem Erfolg der vergangenen Jahre freuen wir uns, gemeinsam mit dem TC Altbirnau erneut Gastgeber dieses sportlichen Highlights zu sein“, so Michael Stehle, Vorsitzender des ausrichtenden TC Überlingen. Die Schirmherrschaft des Tennisevents am Bodensee hat Überlingens Oberbürgermeister Jan Zeitler übernommen.