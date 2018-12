Wechsel im Vorstand der Überlinger Volksbank

Wechsel auf der „Kommando-Brücke“ der Volksbank Überlingen: Nach 43 Jahren Tätigkeit für die Volksbank, davon 24 Jahre im Vorstand, geht der Vorstandsvorsitzende Hermann-Josef Schwarz mit Ablauf dieses Kalenderjahres in den Ruhestand. Seine Nachfolge wird einer Pressemitteilung zufolge Andreas Tyrra antreten.

Andreas Tyrra, Jahrgang 1966, ist in Traunstein geboren und hat dort seine Schul- und Berufsausbildung absolviert. Anschließend hat der gelernte Bankkaufmann an der Fachhochschule Rosenheim ein betriebswirtschaftliches Studium als Diplom-Betriebswirt abgeschlossen. Nach seiner Weiterbildung zum Diplom-Bankbetriebswirt an der genossenschaftlichen Akademie sowie bereichs- und abteilungsverantwortlicher Tätigkeiten in anderen Genossenschaftsbanken wechselte Tyrra 2000 zur Volksbank Überlingen. Dort war er seit 2001 als Prokurist und ab 2009 als Generalbevollmächtigter in verschiedenen Fachbereichen tätig, ehe er im Jahr 2014 als Nachfolger von Siegfried Endres in den Vorstand berufen wurde.

Mit seiner jahrzehntelangen Bankerfahrung sowie seiner tiefen Kenntnis der genossenschaftlichen Bankengruppe wird Andreas Tyrra gemeinsam mit Vorstand, Aufsichtsrat, Mitarbeitern und Mitgliedern den strategisch neu eingeschlagenen Weg der Volksbank Überlingen kontinuierlich weiterentwickeln und sie auch in Zukunft nachhaltig, profitabel und zukunftsfähig gestalten, ist dem Bericht weiter zu entnehmen.

Die bisherige fachliche Ressortverteilung wird weitestgehend beibehalten werden, sodass Markus Ott, derzeit Generalbevollmächtigter und Direktor Privatkunden, den Aufgabenbereich von Hermann-Josef Schwarz übernehmen wird. Markus Ott, Jahrgang 1975, ist in Konstanz geboren und hat dort seine Schul- und Berufsausbildung absolviert. Anschließend hat der gelernte Diplom-Betriebswirt in der Volksbank Konstanz den Steuerungsbereich aufgebaut. Nach seiner Weiterbildung zum Diplom-Bankbetriebswirt wechselte Markus Ott nach Schwerin, 2009 zur Volksbank Überlingen. Als Prokurist und seit 2011 als Generalbevollmächtigter war Ott für die Bereiche Vertriebsmanagement und Privatkunden verantwortlich.

Hermann-Josef Schwarz blickt auf eine 43-jährige erfolgreiche Tätigkeit in der Volksbank Überlingen zurück. Er verantwortete 24 Jahre als Vorstandsmitglied und davon neun Jahre als Vorstandsvorsitzender die Gesamtsteuerung der Volksbank Überlingen. Mit Weitblick und Innovationsfreude realisierte er bedeutsame Projekte und Vorhaben der Bank, schließt der Bericht.