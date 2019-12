Die Waldrappe und die Landesgartenschau

Bis ins Mittelalter war der Waldrapp, der zur Familie der Ibisse gehört, eine verbreitete Zugvogelart in Europa. Um eine Kolonie der nahezu ausgestorbenen Tiere zu gründen, ist viel menschliche Starthilfe notwendig. Das Problem ist, dass die Waldrappe zwar den Drang zu ziehen verspüren, ihr Ziel aber nicht kennen. Weil ältere Artgenossen, die in Zoos und Tierparks zwar überlebt, das Zugvogeldasein aber verlernt haben, springt das Waldrappteam ein. Zwei menschliche Ziehmütter nehmen die wenige Tage alten Küken in ihre Obhut und ziehen sie von Hand auf. Aufgrund der engen Bindung, die dadurch entsteht, vertrauen die Vögel den Ziehmüttern und folgen ihnen in den Süden. Später sollen erfahrene Artgenossen den Jungvögeln den Weg zeigen.

Das Waldrappteam präsentiert sein Projekt in einem Pavillon bei der Sylvesterkapelle in Goldbach. Zudem bietet es gemeinsam mit der Heinz-Sielmann-Stiftung eine geführte Wanderung an, die von Goldbach nach Hödingen führt und die Schauplätze des Wiederansiedlungsprojekts genauso zeigt, wie Flächen des Biotopverbunds Bodensee. Außerdem können die Gäste sich im Trainingscamp am Flugplatz in Heiligenberg ein Bild von der Arbeit des Waldrappteams machen.

Weitere Informationen über das Projekt gibt es im Internet: www.waldrapp.eu