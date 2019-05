Der Waldrapp

Der Waldrapp gilt in Mitteleuropa als nahezu ausgestorben. Das Waldrappteam versucht, die Vögel wieder anzusiedeln. Eine Herausforderung dabei ist, den von Menschenhand aufgezogenen Jungvögeln beizubringen, dass sie im Winter in den Süden ziehen. Denn die Waldrappe, die es noch in Tierparks gibt, werden gefüttert. Sie haben den Zug in den Süden verlernt. Anders als bei anderen Zugvögeln ist bei Waldrappen der Zug nicht in den Genen verankert. Vielmehr müssen sie ihn einmal von ihren Eltern lernen, damit sie ihn später immer wieder finden. Im Waldrappteam übernehmen diese Aufgabe die Ziehmütter. Sie bauen eine intensive Bindung zu den Küken auf, sodass sie ihnen überallhin folgen. Mit Ultraleichtfluggeräten machen sie sich dann gemeinsam auf dem Weg über die Alpen ins Wintergebiet, wo sie von ihren Ziehmüttern entwöhnt werden.