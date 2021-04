Glücklicherweise unverletzt blieben die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch an der Einmündung Nußdorfer Straße/St.-Ulrich-Straße ereignete. Ein 83-jähriger VW-Fahrer fuhr nach links auf die Vorfahrtsstraße ein und übersah dabei den von rechts nahenden Mini Cooper einer 53-Jährigen. Durch die Kollision entstand am Mini rund 6000 Euro, am VW etwa 3000 Euro Sachschaden. Das teilt die Polizei mit.