Von Pferd gestürzt und schwer verletzt

Ein 67-jähriger Reiter aus Rheinland-Pfalz ist am Samstag von seinem Pferd gestürzt und schwer verletzt worden. Der Tourist ritt mit seinem Pferd auf einem Feldweg in der Nähe von Überlingen-Nesselwangen in RichtungÜberlingen-Hödingen. Der Reiter führte das Pferd seiner Lebensgefährtin mit, die dem Polizeibericht zufolge aber nicht mit ihm unterwegs war. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Reiter kurz nach Nesselwangen zu Sturz. Er trug keinen Helm und zog sich schwere Verletzungen an Kopf und Wirbelsäule zu. Eine zufällig vorbeikommende Joggerin sah den Verunglückten und meldete dies der Rettungsleitstelle. Der Verletzte wurde mittels Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht, wo sein Zustand durch eine Notoperation stabilisiert wurde. Er befindet sich außer Lebensgefahr. Die Pferde wurden durch die Hofbesitzerin, wo der Reiter die Pferde untergestellt hatte, wieder eingefangen.