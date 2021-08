Vom Upcycling-Fahrrad zum Trike

Die „Inklusive Landesgartenschau“ bietet mit kreativ geschmückten Fahrrädern ein ganz besonderes Fotomotiv. Menschen mit Behinderung aus den Bildungs-, Begegnungs- und Förderstätten (BBF) der Stiftung Liebenau verwirklichten ihre Ideen, wie ein Fahrrad aussehen sollte.

Verwendung fanden dabei Alltagsmüll und andere Gegenstände, um altgedienten Fahrrädern einen zweiten glanzvollen Auftritt zu verschaffen, heißt es im Pressebericht zur Aktion. Präsentiert wurden die Fahrräder vor dem Pavillon des Landkreises Bodensee. Ganz besonders angetan seien die Besucher vom „bestrickten“ Fahrrad gewesen. Es wurde gefachsimpelt, ob man womöglich auch einen Speichenschutz stricken könnte.

Auch außerhalb der Landesgartenschau ist die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für alle Menschen ein vorrangiges Ziel, schreibt die Stiftung Liebenau. Insbesondere für Menschen mit Behinderungen trage Mobilität zur Selbstbestimmung und Inklusion bei. So entstand die Idee zum Kauf eines behindertengerechten Fahrrads mit Elektromotor zur Aktionswoche „Buntes Fahrrad“ auf der Landesgartenschau – ein Gemeinschaftsprojekt der Stiftung Liebenau und des Radverkehrskoordinators des Landratsamtes Friedrichshafen, Stefan Haufs.

Dank der Unterstützung durch „Aktion Mensch“, die den Kauf eines Trikes gefördert hat, können nun die Bewohner des „Gemeindeintegrierten Wohnens“ in Uhldingen mit ihren Betreuern gemeinsame Radtouren unternehmen. Dabei sollen Sehenswürdigkeiten, kulturelle Angebote, Naturräume oder Einkäufe erschlossen werden. „Nicht zuletzt stärkt das gemeinsame Treten in die Pedale das Gemeinschaftsgefühl und die Gesundheit“, freut sich Jens-Peter Martens, Leiter des Wohnhauses und des BBF in Uhldingen.