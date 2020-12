Volksbank unterstützt Vereine

Mit ihrem Wettbewerb „Unser Verein wünscht sich was...“ unterstützt die Volksbank Überlingen das ehrenamtliche Engagement der Vereine. Gerade jetzt in schwierigen Zeiten, in denen die Mitgliederzahlen teilweise zurückgehen oder Veranstaltungen zur Aufbesserung der Vereinskasse nicht möglich sind, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Vereine konnten bei dem Wettbewerb 5000 Euro gewinnen, verteilt auf fünf Platzierungen. Alles was die Vereine tun mussten ist, ein Video per Whatsapp einzureichen und zu erklären, wofür der Verein das gewonnene Geld verwenden würde. Die Videos wurden auf die Facebook-Seite der Bank gestellt und konnten dann innerhalb eines Zeitraums geliked werden. Preise gab es für das DRK Überlingen, Mensch, Natur, Kultur aus Salem, den Musikverein Ludwigshafen, die Narrenzunft Markdorf, den Musikverein Deggenhausen-Lellwangen und die Lake Brass Band.