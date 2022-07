Volksbank Überlingen stellt Zahlen vor

Nach zweijähriger Corona-Abstinenz hat die Volksbank Überlingen vor Kurzem mit ihren Vertreterinnen und Vertretern im Überlinger Kursaal das erfolgreiche Geschäftsjahr 2021 abgeschlossen. Die Anwesenden waren mit den Rechenschaftsberichten von Vorstand und Aufsichtsrat sehr zufrieden – dies zeige sich an den einstimmigen Abstimmungsergebnissen, heißt es in einem Presseschreiben der Volksbank. Der Jahresüberschuss wurde mit 3,3 Millionen Euro festgestellt und die Dividende an die Mitglieder wurde mit 2,0 Prozent beschlossen.

Vorstandsvorsitzender Andreas Tyrra bezeichnete das Geschäftsjahr 2021 als „herausfordernd – anstrengend – erfolgreich“. Der Dank galt vor allem dem Volksbank-Team, das in diesen schwierigen Zeiten maßgeblich zum Erfolg des Geschäftsjahres beigetragen habe. Keineswegs belastungsfrei waren für die Bank die wirtschaftlichen Entwicklungen vor allem durch die Corona-Wellen, die steigenden Rohstoffpreise und die Lieferkettenunterbrechungen. Die Volksbank Überlingen habe es jedoch mit großen Kraftanstrengungen im vergangenen Jahr geschafft, durch viele Veränderungen sehr erfolgreich zu sein, heißt es in der Mitteilung des Geldinstituts weiter.

Ein Zeichen, dass die Volksbank Überlingen „eine echte Kundenbank mit realwirtschaftlichem Geschäftsmodell“ sei, so Tyrra, zeigten die sehr hohen Anteile der Kundenkredite und -einlagen an der gesamten Bilanzsumme. Insgesamt betreut die Volksbank Überlingen ein Kundenvolumen von 3,6 Milliarden Euro (plus 8,0 Prozent).

Die Vertreterinnen und Vertreter haben einstimmig eine Dividende von 2,0 Prozent beschlossen, die mit einem Betrag von 484 677,56 Euro am 1. Juli ausbezahlt wurde.

Der Ausblick ins Geschäftsjahr 2022 wurde als sehr herausfordernd ausgerufen. Die Volksbank Überlingen sei sehr gut ins laufende Geschäftsjahr gestartet. Die Wachstumsraten seien unverändert hoch, sodass davon ausgegangen werden könne, dass die Schallmauer der zwei Milliarden Euro-Bilanzsumme durchbrochen werden könne, heißt es. Aufgrund der vielen gravierenden Unwägbarkeiten mit Zinsentwicklung, Inflation, Pandemie und Krieg sei jedoch eine seriöse Prognose der Geschäftsentwicklung für das Jahr 2022 nicht möglich.

Einen Wechsel gab es im Aufsichtsrat: Siegfried Heger schied nach 21-jähriger Tätigkeit im Aufsichtsrat altersbedingt aus. Zwei zur Wiederwahl stehende Kandidaten wurden jeweils einstimmig wiedergewählt. Daneben wurde als neuer Aufsichtsrat Ralph Freund in das Kontrollgremium gewählt. Den neuen siebenköpfigen Aufsichtsrat bilden Heinrich Besserer, Ralph Freund, Martin Hahn, Barbara Härle, Florian Hildebrand, Hartmut Hueber sowie Horst Rudy.