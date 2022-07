Möglicherweise ist es vier Kängurus auf dem Zirkusgelände eines in Überlingen gastierenden Zirkus zu langweilig geworden. Jedenfalls brachen die Tiere am frühen Sonntagmorgen aus.

Mit ihrer Flucht lösten sie einen Polizeieinsatz aus.

Glücklicherweise entfernten sich die vier Ausreißer nicht all zu weit von ihrem zu Hause. An einer Straße in der Nähe konnten sie wieder eingefangen und zurückgebracht werden, teilt die Polizei in ihrem Pressebericht mit.