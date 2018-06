Vier Künstler zeigen ihre Werke

In der Galerie Gunzoburg in Überlingen ist derzeit die Ausstellung „Vier Künstler – vier unterschiedliche Richtungen“ mit Werken von Anna Helene Böhler (Zeichnungen), Andreas Kerstan (Objekte), Jean Claude Houlmann (geometrische Abstraktionen) und Joey Schmidt-Muller (Malerei und Objekte) zu sehen.

Nach ihrer USA-Tour 2014/15 von Miami über Palm Beach nach New York zeigen die vier Künstler in ihrer ersten gemeinsamen Ausstellung in Deutschland in Überlingen neue Werke. Die vier sehr unterschiedlichen Künstler mit den sehr unterschiedlichen Kunstrichtungen haben das Bedürfnis Kunst in ihrer Vielfältigkeit in einem intimen Rahmen einem interessierten Publikum zu zeigen.

Anna Helene Böhler lebt und arbeitet in Kreuzlingen. In ihrer Arbeit geht die Künstlerin spielerisch vor. Sie untersucht und zeichnet Dinge und Ereignisse aus ihrem Umfeld, behandelt Gedanken und Fragen mit denen wir Menschen täglich konfrontiert sind. Das sind in der Regel Tiere, Muster, Organe, Käfige, Leitern, Zähne, Fernseher und vieles mehr, das sie in Verbindung mit der Umwelt und dem Geschehen in der Welt bringt. Anna Böhler setzt diese Elemente fast surreal zusammen und oftmals zeichnet sich das Zeitgeschehen deutlich in ihren Arbeiten ab. Und dieses Zusammensetzen ist wörtlich gemeint. Sie zeichnet schneidet aus, scannt Zeichnungen ein, druckt, collagiert und klebt. Ihre Bilder sind farblich stark reduziert, wirken auf den ersten Blick sanft und zurückhaltend.

Andreas Kerstan lebt und arbeitet heute in Althütte-Sechselberg. Schon als junger Mensch entdeckte er seine Leidenschaft für die Kunst. Er widmete sich der Malerei wie auch der experimentellen Kunst (Collagen). Dennoch strebte er eine Karriere in der Wirtschaft an. Erst seit 2010 widmet er sich seinem Lebenstraum wieder künstlerisch tätig zu sein. Im Jahr 2008 schuf Andreas Kerstan seine ersten Kopfskulpturen. Er ist ein Technikfreak dem ein ausgeprägter Tüftlergeist innewohnt, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Künstler verarbeitet in seinen Werken Gebrauchsgegenstände der Vergangenheit und Gegenwart. Bei der kreativen Symbiose aus Metall und Holz werden alte Perückenköpfe, Uhren, Radios, Schreibmaschinen, Musikinstrumente oder Telefone werden zu einer neuen Einheit, einer modernen Kopfskulptur, verarbeitet. Im Mittelpunkt seiner Arbeiten steht dabei immer der industrialisierte mit Kommunikation überschüttete Mensch der Gegenwart.

Jean-Claude Houlmann ist ein zeitgenössischer Schweizer Künstler, der modernen Malerei. Seine Arbeiten werden dem Neopop geometrischen Abstraktion und dem Minimalismus zu geschrieben. Jean Claude Houlmann bewegt die künstlerische Auseinandersetzung mit den Fragen zur Auflösung der Form. Er setzt seine Gedanken und Ideen mit der Hilfe moderner Technik wie Wasserstrahlschneider um. Bei der Realisierung seiner Werke steht ein aufwendiger, mehrstufiger Herstellungsprozess im Vordergrund. Die Transformation universeller Materialien und Farben, führt zu neuen komplexen Formstrukturen.

Joey Schmidt-Muller beherrscht nicht nur sein Medium, sondern reflektiert es ebenso. Dies betrifft sowohl die Leinwand, die Farben und Lacke, als auch die Menschen, die er in seinen Bildern und Objekten zeigt. Thema und Form sind bei Joey Schmidt-Muller nicht zu trennen. Die Wahl, sich in seiner Malerei auf die schwierig zu steuernde chemische Interaktion von Acryl, Kohle und Lack auf Leinwand zu konzentrieren, die an alchemistische Malexperimente erinnert, hat unmittelbar mit seiner Bildlauffassung zu tun. Der materielle Charakter seiner Malerei wie auch die Textur seiner Bilder ist ebenso gewollt. Der Strich mit der Kohle ist sein Markenzeichen. Die Wahl der Mittel ist genau abgestimmt auf den Prozess der Malerei und auf die Vorstellung des Künstlers. Es gibt keine Zufälligkeit in seinen Bildern.

Die Ausstellung ist bis Sonntag, 31. Mai, in der Galerie Gunzoburg (Aufkircher Str. 3) in Überlingen zu sehen. Die Öffnungszeiten sind Dienstag bis Freitag von 14 bis18 Uhr, Samstag von 11 bis 13 Uhr und Sonntag von 14 bis 18 Uhr. An den Wochenenden sind Künstler anwesend.