Viele Interessierte beim „Tag der Inklusion“

Ausgesprochen rege war das Interesse der Besucherinnen und Besucher am vergangenen Sonntag an den Ständen verschiedener Einrichtungen für Menschen mit Einschränkungen im Bodenseekreis beim „Tag der Inklusion“ auf der Landesgartenschau Überlingen. Das teilt die Stiftung Liebenau in einer entsprechenden Pressemitteilung mit. Rund um den Landkreispavillon gab es, neben Informationen zum Thema Inklusion von Menschen mit Handicap, auch allerlei kreative Dinge zu kaufen, die in verschiedenen Werkstätten entstehen – von Woll- und Holzerzeugnissen bis hin zu mundgemalten Bildern des Malers Lars Höllerer aus Überlingen.

Informationen gab es auch zu Leichter Sprache und Gebärdensprache. Übersetzerinnen und Prüferinnen für Leichte Sprache der Stiftung Liebenau beantworteten die unterschiedlichen Fragen der Besucher und brachten ihnen die barrierefreie Sprache näher. Von Interesse war etwa, wo man Leichte Sprache lernen kann, wo es Veröffentlichungen in Leichter Sprache gibt, wem Leichte Sprache nützt. Vertreter vom Landesverband der Gehörlosen Baden-Württemberg machten mit den Besuchern Übungen zu Gebärden, die zunächst einfach wirken, aber ebenso schwer zu erlernen sind wie andere fremde Sprachen. Beide Sprachen haben ein gemeinsames Ziel: Wer versteht und verstanden wird, kann am gesellschaftlichen Leben weitgehend selbstbestimmt teilhaben.

Landrat Lothar Wölfle stattete beim Rundgang zusammen mit der Behindertenbeauftragen Dorothea Horn allen Aktiven einen Besuch ab. Er zeigte sich nicht nur bezogen auf das große Engagement sehr erfreut, sondern auch bezüglich des unerwartet schönen Wetters, das dem Tag „wohlgesonnen“ war.

Regelmäßige, öffentliche Führungen in Leichter Sprache durch den Uferpark beziehungsweise durch die Stadt Überlingen finden immer donnerstags um 11 Uhr und 14.30 Uhr statt. Treffpunkt: Kapuzinerkirche. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

An drei Terminen werden Führungen um 14.30 Uhr auch von Gebärdensprach-Dolmetscherinnen übersetzt: jeweils an den Donnerstagen am 29. Juli (Stadt), 26. August (Uferpark) und 30. September (Stadt).