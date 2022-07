Viel Sport bei den Bodensee Beach Days in Überlingen geboten

Vom 2. bis 7. August findet in Überlingen am Bodenseeufer zum zehnten Mal der Turniermarathon „Sparkasse Bodensee Beach Days“ statt. Rund 220 Tonnen Sand, ein Bandensystem sowie große Zuschauertribünen verwandeln den Überlinger Landungsplatz laut Pressemitteilung erneut in eine große Beach-Arena am See. Veranstalter ist MCD Sportmarketing aus Überlingen, Schirmherr Oberbürgermeister Jan Zeitler.

An insgesamt sechs Tagen erwarten die Zuschauer Turniere und Meisterschaften sowie Mitmachaktionen für jedermensch in den Beachsportarten Volleyball, Handball, Fußball und erstmals auch Basketball. Darüber hinaus ist für dieses Jubiläum ein umfangreiches Rahmenprogramm geplant. Highlight ist die Überlinger GuggeVamps, die am Freitagabend ab 19.30 Uhr auf dem Landungsplatz ein Konzert geben.

Sportliches Highlight der Veranstaltung ist laut Vorschau am Wochenende 6./7. August der „BaWü Beach Cup". Die besten Beachvolleyballer aus Baden-Württemberg spielen bei den Damen und Herren um die Baden-Württembergische Meisterschaft und wollen ihr Können auf dem feinen Sand zeigen. Dabei geht es auch um 2000 Euro Preisgeld und Punkte für die deutsche Meisterschaft.

Den Anfang macht am Dienstag, 2. August die neue Beach-Sportart Basketball. Der „TeleData Beachbasketball Cup“ will Teams aus der Region auf den Landungsplatz zusammenbringen. Gespielt wird um einen Siegerpokal und Sachpreise. Am Mittwoch, 3. August folgt das Firmenturnier „Stadtwerk am See Beachsoccer Cup“. Hier wird der Stadtmeister ausgespielt.

Am Donnerstag, 4. August, gehen die Handballer beim „Becker Kunststofftechnik Beachhandball Cup“ an den Start. Vereine aus der Region stehen sich gegenüber.

Der „Sparkasse Bodensee Beachvolleyball Cup“ ist die Überlinger Stadtmeisterschaft. Hier haben am Freitag, 5. August, alle interessierten Überlinger die Möglichkeit, sich in Wettkämpfen beim Beachvolleyball zu zeigen. Dabei stehen sich immer zwei Männer und eine Frau im Team gegenüber.