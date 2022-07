Viel Programm beim Promenadenfest in Überlingen

Vom 22. bis 24. Juli verwandelt sich die Uferpromenade in Überlingen bereits zum 44. Mal in eine bunte Festmeile. Zwischen Badgarten und Mantelhafen erwartet die Besucher beim Promenadenfest an zahlreichen Ständen, Aktionsflächen und auf den Bühnen ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm aus Live-Musik, Artistik, Kinderaktionen und mehr. Der Eintritt ist frei.

Den Startschuss für die bunte Traditionsveranstaltung geben Oberbürgermeister Jan Zeitler und der Spielmanns- und Fanfarenzug der Freiwilligen Feuerwehr Überlingen am Freitag, 22. Juli, um 18 Uhr am Landungsplatz. Ergänzend zum Bühnenprogramm mit verschiedenen Live-Bands und Vorführungen, sorgen an allen drei Festtagen viele weitere Aktionen entlang der Uferpromenade für Abwechslung, wie das Überlinger Tourismusbüro in einer Ankündigung schreibt.

Die Besucher können sich beispielsweise am Freitagabend auf The Rockpack, eine junge Überlinger Band, sowie später am Abend auf DJ Ole freuen. Am Samstag und Sonntag treten unter anderem die Bands Eigentlich é Frauebänd, Mucke, EdelRock, die Dirty River Jazz Band und die Shadoogies auf. Auch ein vielfältiges Programm mit Akrobatik-Einlagen des Kinder- und Jugendzirkus Faustino, Kinderschminken, Bastelaktionen und Walking-Acts wird am Seeufer geboten.

Als fester Bestandteil des Promenadenfestes hat sich der Kunsthandwerkermarkt im Badgarten etabliert. Rund 70 Aussteller präsentieren den Besuchern wieder vielerlei Selbstgemachtes, von Schmuck über Kleidung bis hin zu Gemälden und Skulpturen. Für kulinarische Genüsse sorgen die teilnehmenden Überlinger Vereine mit verschiedensten Angeboten.

Programmzeiten sind am Freitag, 22. Juli, von 18 bis 1 Uhr; am Samstag, 23. Juli, von 11 bis 1 Uhr und am Sonntag, 24. Juli, von 11 bis 20 Uhr.

Um den Besuchern des Promenadenfestes ein möglichst hohes Maß an Sicherheit bieten zu können, wird im Zuge des Promenadenfestes die Innenstadt während folgenden Zeiten für den Verkehr gesperrt: am Freitag, 22. Juli, von 17.30 Uhr bis 1 Uhr, am Samstag, 23. Juli, von 11 bis 1 Uhr und am Sonntag, 24. Juli, von 11 bis 20 Uhr.

Die Sperrung der Innenstadt betrifft die Wiestorstraße ab Höhe des Parkhauses Stadtmitte, die Franziskanerstraße ab Höhe des Franziskanertors und den Bereich der Christophstraße ab Höhe des Parkhauses West. Die Zufahrt zu den Parkhäusern West, Stadtmitte und Post ist auch während der Sperrung möglich.

Von Donnerstagvormittag, 21. Juli bis Montagnachmittag, 25. Juli wird es für den Stadtbusverkehr Einschränkungen geben: Die Bushaltestelle am Landungsplatz wird von den RAB-Bussen nicht bedient. Der Stadtbusverkehr fährt außerhalb der Sperrzeiten zu den normalen Zeiten. Für die Linien 1,7,4 und14 wird eine Ersatzhaltestelle in der Marktstraße eingerichtet. Während den Sperrzeiten verkehrt ausschließlich die Stadtbuslinie 4 ab der Ersatzhaltestelle Marktstraße, alle anderen Linien verkehren ab dem Busbahnhof. Es ist mit vereinzelten Verspätungen zu rechnen.

Die Stadtbuslinie 14 verkehrt am Freitag, 22. Juli, und Samstag, 23. Juli, bis 0.30 Uhr und die Linie 2 bis 1 Uhr (letzte Abfahrt).

Der Taxi-Stand wird während des Festwochenendes in die Franziskanerstraße verlegt. Ersatzparkplätze für Behinderte werden während des Festwochenendes entlang der Bahnhofstraße vor dem Bauamt eingerichtet.