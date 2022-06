Mehrere Tausend Euro Sachschaden entstand laut Polizei am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall in der Straße Am Schättlisberg in Überlingen. Beim Rangieren auf einer Wendeplatte übersah eine 56-jährige Porschefahrerin einen herangefahrenen Mercedes. Dabei einstand an ihrem Wagen rund 8000 Euro, am Mercedes rund 4000 Euro Schaden. Verletzt wurde niemand.