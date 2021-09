Verkehrsminister Winfried Hermann eröffnet Ausstellung

Auf der Landesgartenschau in Überlingen dreht sich bis zum 12. September im Treffpunkt Baden-Württemberg alles um die Themen einer neuen und nachhaltigeren Mobilität. Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, sich über die Aspekte klimafreundlicher Mobilität zu informieren und einen Blick auf die Fortbewegungsmöglichkeiten der Zukunft zu werfen, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

„Wer die Klimaschutzziele ernst nimmt, der muss auch die Mobilität umfassend nachhaltiger gestalten. Mit der Ausstellung zeigen wir den Besucherinnen und Besuchern der Landesgartenschau Überlingen, dass eine neue und klimaverträglichere Mobilität Spaß macht und für die Einzelnen auch viele Vorteile bringt“, kommentiert Verkehrsminister Winfried Hermann, der die Ausstellung am 3. September besucht und feierlich eröffnet.

Zu sehen sind unter anderem folgende (Teil-)Ausstellungen: „Nachhaltig mobil in der Vierländerregion Bodensee“: Die Internationalen Bodensee-Konferenz (IBK) und das Interreg-Programm Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein arbeiten an dem gemeinsamen Ziel, eine optimale Anbindung an internationale Verkehrsnetze sicherzustellen und ein über Grenzen vernetztes Verkehrssystem zu schaffen. Der Beitrag auf der Gartenschau zeigt hierzu einen Nachbau des Bodensees.

„Mobiles Baden-Württemberg“: Die BW Stiftung informiert Bürgerinnen und Bürger mit einer interaktiven Wanderausstellung, wie Mobilität in Zukunft aussehen wird und aktiv gestaltet werden kann.

Was ist automatisiertes und vernetztes Fahren? Wann fährt ein Fahrzeug autonom? Wie kann mich ein Auto „sehen“? Diese und weitere Fragen beantwortet die Ausstellung „Intelligente und nachhaltige Mobilität“ der Landesagentur e-mobil BW.

Eine der vordringlichsten Aufgaben für die nächsten Jahre ist es, die alltägliche Mobilität nachhaltiger zu gestalten. Auf dem Stand zur „Zukunft des ÖPNV im ländlichen Raum“ soll zeigen, wie es gelingen kann, den ÖPNV in Baden-Württemberg als vollwertige Alternative zum Automobil auszubauen.

„eWayBW“: Beim Pilotprojekt zur Erforschung von elektrisch betriebenen Oberleitungs-Hybrid-Lastwagen (OH-Lkw) wurden auf der B 462 östlich von Rastatt zwei Abschnitte mit Oberleitungen elektrifiziert. Außerdem werden weitere alternative Antriebsformen auf der Strecke untersucht. So kommen auch ein reiner Elektro-Lastwagen, ein Wasserstoff-/Brennstoffzellen-Lastwagen sowie ein Bio-Methan-Lastwagen zum Einsatz. Die Besucher können an einem virtuellen Rundgang über die Pilotstrecke teilnehmen.

Auf der Homepage der Landesgartenschau (https://www.ueberlingen2020.de/de/veranstaltungen-%C3%BCbersicht) finden sich tagesgenaue Informationen über die einzelnen Veranstaltungen.