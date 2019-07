Vergewaltiger muss zweieinhalb Jahre ins Gefängnis

Es war keine einfache Beziehung, die ein Pizzabäcker aus Italien mit seiner neun Jahre jüngeren Lebensgefährtin hatte. Die letzte größere Auseinandersetzung sollte vor knapp drei Jahren mit einem Ortswechsel und besseren Verdienstmöglichkeiten endgültig aus der Welt geschaffen werden.

Das Paar landete mit seinen drei gemeinsamen Kindern in Überlingen. Man fand Arbeit und eine Wohnung, alles schien bestens. Doch eines Tages bestätigte sich der Verdacht des Mannes, dass seine Freundin mit seinem (vermeintlich) besten Kumpel mehr verband als Freundschaft. Der jüngere Landsmann hatte dem Paar beim Einrichten der Wohnung und bei Behördengängen geholfen. Und er war täglich Gast am Essenstisch. An einem Sonntag im November 2016 passte der Pizzabäcker seine Freundin auf der Straße ab. Sie hatte sich vor Arbeitsbeginn in einem Geschäft in der Innenstadt noch mit dem „Freund des Hauses“ getroffen und wurde nun von ihrem Lebensgefährten zur Rede gestellt. Als sie das Verhältnis leugnete, bekam sie eine kräftige Ohrfeige. Dann verfolgte sie der 45-Jährige bis in die Geschäftsräume, wo er sie ins Bad schubste, an die Wand drückte, teilweise entkleidete und vergewaltigte.

So schilderte die 36-Jährige das Geschehen jetzt vor dem Amtsgericht Konstanz. Genau so hatte sie es auch einige Wochen nach dem Vorfall einer Kripobeamtin im Präsidium Friedrichshafen beschrieben. Der Täter war zu diesem Zeitpunkt jedoch nach Italien zurückgekehrt und musste mit einem europäischen Haftbefehl gesucht werden. Erst vor vier Monaten konnte er in Konstanz in Untersuchungshaft genommen werden.

Vor Gericht bestritt er jetzt die schwerwiegenden Vorwürfe der Staatsanwaltschaft: Er sprach nur vom Abend jenes Sonntags: „Ich hatte einen sehr schlechten Tag.“ Am Abend betrank er sich nach Aussage der 36-Jährigen so ausgiebig, dass er das Bewusstsein verlor, nachdem er sie zuvor noch geschlagen und übel beschimpft habe. Er selbst nannte als Grund für das Besäufnis seinen Kummer über die Untreue der Frau. „Eine Vergewaltigung hat es nie gegeben“, rief er. Am nächsten Tag packte er zornentbrannt seine Koffer und verschwand aus der gemeinsamen Wohnung.

Video online gestellt

Einige Wochen später erfuhr die 36-Jährige von einem Video, das ihr Ex-Freund ins Internet gestellt hatte. Darin brüstete er sich in Vulgärsprache damit, sie mit einer harten Vergewaltigung für ihre Untreue bestraft zu haben und bezeichnete sie als „Nutte“, ihren neuen Freund als Drogendealer.

Nun war das Maß für die 36-Jährige voll. Sie zeigte den Vater ihrer Kinder wegen Vergewaltigung an. Neben ihrer glaubhaften Zeugenaussage lagen dem Gericht die einschlägigen Dateien vor, in denen der 45-Jährige die Gewalttat eingeräumt hatte. Der Richter schickte ihn für zweieinhalb Jahre ins Gefängnis.

Seine Ex-Lebensgefährtin ist inzwischen mit dem jüngeren Mann verheiratet und lebt weiter im westlichen Bodenseekreis.