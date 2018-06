Verbandstag der Dachdecker

Die Dachdeckerhandwerker treffen sich kommenden Freitag und Samstag zum 60. Landesverbandstag in Überlingen. Dabei steht auch die turnusgemäße Vorstandswahl auf der Tagesordnung. Der Bruchsaler Hans-Peter Kistenberger wird sich nach insgesamt 15-jähriger Amtszeit erneut der Wahl stellen. Das teilt der Verband in einer Pressemeldung mit.

Über die gute bis sehr gute Auftragslage im Dachdeckerhandwerk Baden-Württembergs könnte sich Landesinnungsmeister Hans-Peter Kistenberger freuen, wäre da nicht der „Mitarbeitermangel“. Schon lange spricht Kistenberger nicht mehr von einem Fachkräftemangel. Insgesamt stieg zwar 2014 die Zahl der Beschäftigten in seinem „Fachgewerk für die Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik“ um bis zu 5,6 Prozent auf fast 5000 Mitarbeiter an.

Dennoch trägt auch ein anhaltender Nachwuchsmangel zur Überalterung seines Handwerks bei. In allen drei Ausbildungsjahren ist die Zahl der Lehrlinge um über 17 Prozent zurückgegangen.

Eine der Ursachen sieht „Baden-Württembergs oberster Dachdecker“ im staatlich geförderten Trend zum „Gymnasium um jeden Preis“. „Wenn es durchs Dach tropft oder der Wind durch die Fassade pfeift, hilft nicht der Arzt sondern der Dachdecker“, kommentiert Kistenberger diesen Trend.

Um neuen Nachwuchs zu rekrutieren, habe sein Verband einen bundesweiten Alleingang gestartet. Mit dem Pilotprojekt im Raum Karlsruhe zur Fachpraktikerausbildung im Dachdeckerhandwerk für junge lernbehinderte Menschen konnten neue Anstöße gegeben werden.

Die Auftragslage sieht gut aus

Trotz allem habe sein Gewerk mehr als gut gefüllte Auftragsbücher: 32 Prozent der rund 360 Innungsbetriebe in Baden-Württemberg meldeten eine Umsatz- und Auftragssteigerung, bei den restlichen 68 Prozent konnten die Zahlen des Vorjahres gehalten werden. Die anhaltende Niedrigzinsphase kommt weiter der Investitionsbereitschaft von Immobilienbesitzern entgegen. „Mit der energetischen Sanierung der gesamten Gebäudehülle lässt sich eben mehr Ertrag erwirtschaften als auf dem Festgeldkonto“, so Kistenberger. Dass dabei Baden-Württemberg in der ersten Liga mitspielt, zeigt die Verteilung der KfW-Förderungen und Kredite: Mit 735 Millionen Euro gehen 20 Prozent dieser Mittel nach Baden-Württemberg.

Bewährt hat sich auch die Kooperationsvereinbarung zwischen der SV-Versicherung und dem Landesinnungsverband. Unbürokratisch wird die Reparatur und Schadensregulierung bei Sturmschäden abgewickelt. Hessen und Thüringen sind diesem Beispiel bereits gefolgt.

Verband kritisiert „Pfuscher“

„Zudem wird mit diesem Konzept der Sumpf der dubiosen Pfuscher weiter ausgetrocknet, die jedem Unwetter folgen mit dem einzigen Ziel, sich selbst zu sanieren“, erklärt Eva Meisel, Geschäftsführerin des Landesinnungsverbandes in Karlsruhe, in der Pressemeldung.

Zunehmend Sorgen bereiten dem Dachdeckerhandwerk die Solo-Selbstständigen. Auf mittlerweile 3000 dieser Einmannbetriebe sei die Zahl bundesweit angestiegen. „Sie profitieren von einer niedrigeren Abgabelast als alle Arbeitgeber, die Verantwortung für ihre Mitarbeiter übernehmen“, stellt Kistenberger fest. Und er frage sich, wie solche Einmannbetriebe eigentlich auch Großaufträge stemmten. „Leiharbeit ist im Dachdeckerhandwerk schließlich nicht erlaubt“.