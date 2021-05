Veranstaltungstipps auf der Landesgartenschau

„Perspektive Zukunft – Nachdenken über Klima und Umwelt“ – unter diesem Motto steht eine Veranstaltungsreihe auf der Landesgartenschau in Überlingen immer freitags von 17 bis 19 Uhr in den Villengärten. Am Freitag, 28. Mai, stellt der Überlinger Herbert Dreiseitl die „Schwammstadt und Lösungen in Zeiten von Dürre und Überflutungen“ vor. Herbert Dreiseitl hat weltweit bahnbrechende zeitgenössische Projekte in den Bereichen Klimaresilienz, Regenwassermanagement, Stadtplanung und Landschaftsarchitektur realisiert, wie den Potsdamer Platz Berlin, die Solar City in Linz, den Offenbacher Hafen, den Tanner Springs Park in Oregon oder den Bishan-Ang Mo Kio Park in Singapur.

Am Samstag, 29. Mai, von 16 bis 17 Uhr spielen mehr als 20 Drehorgeln der 1960 gegründeten Firma Raffin aus Überlingen auf dem Landesgartenschaugelände. Die hochwertigen Instrumente sind längst mehr als nur alte Leierkästen und inzwischen auf der ganzen Welt zu finden. Die wunderschönen Instrumente, präsentiert von ihren stolzen Besitzerinnen und Besitzern, spielen klassische bis moderne Musik. Veranstaltungsort ist die Sparkasse-Bodensee-Bühne.

Am Sonntag, 30. Mai, findet von 19 bis 22 Uhr auf der Sparkasse-Bodensee-Bühne ein Tango-Argentino-Abend statt. Tango Argentino – die südamerikanische Legende unter den Paartänzen ist in Buenos Aires und Montevideo durch das Verschmelzen einheimischer Traditionen mit Einflüssen der Einwanderer in den ersten Dekaden des 20. Jahrhunderts entstanden. Tangofreunde erleben einen typischen Tango-Argentino-Abend, eine sogenannte Milonga, unter freiem Himmel auf der großen Seebühne Höhepunkt des Abends ist die Tanzshow von Claudia & Martin, tangissimo, Hard. Die Musikauswahl des Abends liegt in den Händen von DJane Fleureuse.