Vater schlägt Tochter ins Gesicht

Vor dem Bürgeramt in der Christophstraße hat ein 41-Jähriger am Montagnachmittag seine Tochter geschlagen. Nachdem sich die junge Frau laut Polizei zu ihrer Mutter ins Fahrzeug gesetzt hatte, öffnete der Vater die Tür, schlug ihr laut Zeugenangaben ins Gesicht und versuchte, sie aus dem Fahrzeug zu ziehen, was jedoch misslang.

Anschließend sei er laut Polizei in unbekannte Richtung weggefahren. Der Tatverdächtige konnte kurze Zeit später von Polizeibeamten kontrolliert werden. Ihm wurde auf Grund seines strafrechtlichen Verhaltens ein Annäherungsverbot für die Wohnanschrift der Familie ausgesprochen. Während die Mutter gemeinsam mit der Tochter das Krankenhaus in Überlingen aufsuchte, wurden sie erneut von dem 41-Jährigen abgepasst. Da der Versuch, die Fahrzeugtüren zu öffnen und Kontakt zu den Frauen aufzunehmen, scheiterte, fuhr der Vater mit seinem Auto weg. Er konnte allerdings in der Christophstraße erneut kontrolliert werden.

Die Polizisten erteilten dem getrenntlebenden Ehemann daraufhin für das Stadtgebiet von Überlingen einen Platzverweis. Zudem muss er sich wegen Körperverletzung und Nachstellung verantworten.