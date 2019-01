v2o-Bio-Bistro aus Friedrichshafen bewirtet Landesgartenschau

Beim gastronomischen Angebot für die Besucher legt die Landesgartenschau Überlingen 2020 GmbH (LGS) Wert auf regionale Qualität und setzt in Teilbereichen sogar ganz auf Bioprodukte. Der Aufsichtsrat der GmbH hat die Pacht der insgesamt elf größeren und kleineren gastronomischen Einheiten in seiner jüngsten Sitzung vergeben. Die Pächter, die sich im Auswahlverfahren durchgesetzt haben, sind das v2o-Bio-Bistro aus Friedrichshafen, eine Partnergemeinschaft aus regionalen Bio-Erzeugernund LD aus Berlin.

„Das heißt, wir setzen besonders stark auf regionale Herkunft und vor allem auf Qualität. Wir finden, dass das hier in Überlingen und Umgebung mit einer so unglaublichen Dichte an regionalen und ökologisch erzeugten Produkten einfach sein muss“, so die LGS-Geschäftsführerin Edith Heppeler. „Wir sind sehr froh, dass wir dafür die geeigneten Partner gefunden haben. Trotz der hohen Ansprüche an Qualität und Regionalität rechnen wir nicht mit Einschränkungen unserer Einnahmeerwartungen.“

Vom Frühstück über das Mittagessen, Kaffee und Kuchen bis zum Snack und einem Glas Wein am Abend werden beide Gastronomen die Gartenschau-Gäste versorgen, heißt es in einem Presseschreiben der LGS. Insgesamt plant die Landesgartenschau Überlingen mit knapp 900 Sitzplätzen, davon knapp 700 im Freien. In allen Einheiten soll es mindestens ein vegetarisches Angebot geben. Jeder gastronomische Ort wird ein von den anderen unabhängiges Getränke- und Speisekonzept bieten, um eine möglichst große Auswahl zu gewährleisten.

Bei der Ausschreibung der Landesgartenschau-Gastronomie wurde die Geschäftsführung vom Gastronomieberater Ingo Wessel unterstützt, der Ausschreibung und Bewertungsmatrix erstellte. 15 Bewerber hatten sich auf die Anzeige in einem Fachmagazin gemeldet und am Rundgang durch die Ausstellungsbereiche beteiligt. Sechs Bewerber gaben am Ende ein Angebot ab. Bewertet wurden Erfahrung und Kompetenz in der Großgastronomie, Ausstattung, das gastronomische und finanzielle Angebot und die Endverbraucherpreise, die wirtschaftliche Kraft und Leistungsfähigkeit in den Abläufen. Außerdem war ein „Schmeck-den-Süden“-Löwe gefordert.

Die „Schmeck den Süden. Baden-Württemberg“-Gastronomen sind die landesweite Vereinigung regional arbeitender Restaurants und setzen den Standard für vertrauensvollen regionalen Genuss. Nur Gerichte, deren Rohstoffe nachweislich aus Baden-Württemberg stammen, dürfen als „Schmeck den Süden. Baden-Württemberg"-Gericht ausgezeichnet werden. Mit je mehr Löwen ein Restaurant ausgezeichnet wurde, desto mehr regionale Rohstoffe werden verwendet. Dies wird regelmäßig kontrolliert. Ein Löwe besagt, dass mindestens drei Gerichte diese Prüfung bestanden haben, zwei Löwen bedeuten, dass mindestens sechs Gerichte diese Prüfung bestanden haben und drei Löwen garantieren, dass 90 Prozent des Angebots auf der Karte aus der Region stammen, dass der Betrieb die Auszeichnung „Haus der Baden-Württemberger Weine“ erhalten hat und dass er nach „ServiceQualität Deutschland“ zertifiziert wurde.

Die Pächter

Das v²o-Bio-Bistro, mit dem sich Sabine Bold aus Friedrichshafen beworben hat, steht für innovative Genüsse in Bio-Qualität. Seit 2014 betreibt sie gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Peter Rothe das v²o-Bio-Bistro. Der Betrieb ist „bio-zertifiziert“. Für die Landesgartenschau bringt Bold starke Partner aus der Region mit: Bodan GmbH, fairfleisch Überlingen, Hofgemeinschaft Heggelbach, Hofgut Rengoldshausen, Weingut Kress, Überlinger Nudelmanufaktur und Stahringer Streuobstmosterei.

LD Berlin will eine Versorgung der Besucher der Landesgartenschau mit einem schlanken, aber für alle Altersgruppen ansprechenden Angebot. Jede Einheit hat ihren eigenen Charakter und wird individuell an die Bedürfnisse des Projektes angepasst. Es soll eine abwechslungsreiche Kost angeboten. Dabei werden möglichst viele Vorlieben berücksichtigt, wie zum Beispiel: Fleisch, Fisch, Nudeln, vegetarisch und vegan. Die Zusammenarbeit mit regionalen Zulieferern ist LD Berlin wichtig.

Die LD Berlin GmbH gründete sich 2015 im Zuge der Auftragserteilung für den gastronomischen Wirkungsbereich in den „Gärten der Welt“ in Berlin Marzahn. Dort betreibt das Unternehmen, das aus der im Jahr 2000 gegründeten LD Event GmbH hervorging, drei Restaurants und zusätzlich temporär eingesetzte mobile Stände.