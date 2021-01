Update: Schwerer Unfall auf der B31-neu bei Überlingen

Bei einem schweren Unfall auf der B31-neu bei Andelshofen sind am Donnerstagabend um kurz nach 19 Uhr zwei Menschen schwer verletzt worden. Sie mussten von der Freiwilligen Feuerwehr aus ihrem Wagen befreit werden. Das teilt die Polizei mit.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war ein ungeladener spanischer Sattelzug auf schneebedeckter Fahrbahn in Fahrtrichtung Überlingen unterwegs, als der 28-jährige Fahrer auf der leicht abschüssigen Passage, in Höhe Kogenbach, die Geschwindigkeit verringern wollte. Vor einem Fahrbahnteiler verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und sein Sattel-Auflieger schwenkte auf die Gegenfahrbahn aus. Hierbei stieß er mit einem entgegenkommenden, mit zwei Personen besetzen Auto zusammen, welches dann auf die rechte Fahrbahn des dreispurigen Abschnitts geschleudert wurde.

Hierbei prallte der Wagen laut Polizei wiederum auf einen Sattel-Auflieger einer slowakischen Zugmaschine, welche sich beim Anstieg festgefahren hatte. Infolge des Zusammenstoßes wurden der 57-jährige Fahrer und seine Beifahrerin in ihrem Auto eingeklemmt und mussten mittels schweren Geräts durch die Feuerwehr befreit werden. Während die beiden Lkw-Fahrer bei dem Unfall unverletzt blieben, wurden die beiden Insassen des Autos schwer verletzt.

Sie wurden nach der notärztlichen Erstversorgung durch den ebenfalls alarmierten Rettungsdienst an der Unfallstelle zur weiteren Untersuchung in die umliegenden Krankenhäuser transportiert.

Für die Dauer des Rettungseinsatzes und der Bergung der am Unfall Beteiligten Fahrzeuge, musste die Bundesstraße in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt werden. Der Wagen, an dem Totalschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro entstanden war, wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Am Sattelauflieger des Lasters entstand indes Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Die B 31 war während der polizeilichen Maßnahmen bis gegen 23 Uhr voll gesperrt.

Neben der Feuerwehr Überlingen waren auch der Rettungsdienst der Johanniter Unfallhilfe, der Rettungsdienst des Deutsche Roten Kreuzes, die Schnelleinsatzgruppe des Ortsverbandes Überlingen mit dem Organisatorischen Leiter Rettungsdienst und zwei Notärzte sowie die Polizei und ein Abschleppunternehmen in den Einsatz miteingebunden. Aufgrund der winterlichen Witterung wurde der Winterdienst der Straßenmeisterei ebenfalls zum Einsatz hinzugezogen.

Im Anschluss an den schweren Verkehrsunfall wurde die Feuerwehr Überlingen zu zwei weiteren Einsätzen alarmiert. In beiden Fällen galt es aufgrund der Schneellast über die Straße gestürzte Bäume zu zersägen.