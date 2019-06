Unwetter in der Region: Umgestürzte Bäume, Bahnhof unter Wasser, Festival abgesagt

Die angekündigte Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes vor schweren Gewittern hat sich bewahrheitet: Am Samstagabend zwischen 20:50 Uhr und Mitternacht zog eine Unwetterfront durch die weitere Bodensee-Region.

In Pfullendorf nahmen die Veranstalter das Wetter ernst und brachen das "Musikprob"-Festival ab.

Insbesondere die Landkreise Konstanz und Bodenseekreis waren von Starkregen und Windgeschwindigkeiten bis etwa 80 Stundenkilometer betroffen. Das Polizeipräsidium Konstanz registrierte im Berichtszeitraum 52 unwetterrelevante Einsätze. Dabei handelte es sich hauptsächlich um umgestürzte Bäume und Äste oder Stämme, die auf Fahrbahnen gefallen waren. Vereinzelt wurden Fahrzeuge durch herabfallende Äste beschädigt.

Nach bisherigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt.

Busbahnhof, Bahnhof und Tunnel unter Wasser

Besonders vom Unwetter betroffen war das Stadtgebiet von Überlingen. Der Nellenbach trat auf Grund der Wassermassen auf Höhe des Zentralfriedhofes über die Ufer und überschwemmte von dort die Zimmerwiese sowie den kompletten Bereich des zentralen Omnibusbahnhofes. Das Wasser gelangte außerdem in den tiefer gelegenen Bahnhof und setzte diesen sowie die beiden Bahntunnel unter Wasser.

Bahnverkehr vorerst eingestellt

Durch die eingesetzte Feuerwehr konnte ein Wasserhöchststand von etwa zwei Metern gemessen werden. Der Bahnverkehr wurde bis auf weiteres in Absprache mit der Bundespolizei gesperrt. Der Fahrzeugverkehr wurde durch die Polizei sowie den Werkhof der Stadt Überlingen umgeleitet. Neben mehreren Kellern von Privatgebäuden wurden außerdem eine Bankfiliale in der Owinger Straße sowie eine Gärtnerei in der Barbelstraße unter Wasser gesetzt. Die Feuerwehr Überlingen befand sich mit allen verfügbaren Kräften im Einsatz und ist zur Stunde weiterhin zur technischen Hilfeleistung vor Ort.

Der durch das Unwetter entstandene Sachschaden kann bislang nicht abgeschätzt werden. Für den Sonntag gelten weiterhin Unwetterwarnungen für die Region.

Zwie Tote in Frankreich und am Genfer See

Deutlich dramatischer verliefen schwere Unwetter im Osten Frankreichs und in der Schweiz, die zwei Menschenleben gefordert haben. Eine Touristin kam nach Angaben der Agentur SDA ums Leben, als ein Ausflugsboot am späten Nachmittag wegen des Sturms kenterte. Woher die Frau stammte, wurde nicht mitgeteilt. Das Unwetter sorgte zudem in Genf für schwere Schäden.

Eine deutsche Urlauberin wurde am Samstag auf einem Campingplatz der französischen Stadt Taninges während eines Sturms von einem Baum erschlagen. Die 51-Jährige sei in ihrem Wohnwagen gewesen, als der Baum auf das Gefährt krachte, berichtete der Radiosender France Bleu auf seiner Webseite. Taninges liegt wenige Kilometer südlich des Genfer Sees.

Die Familie des Opfers werde psychologisch betreut und sei wie alle anderen Gäste des Campingplatzes im Gemeindehaus des Städtchens im ostfranzösischen Département Haute-Savoie untergebracht worden. Woher in Deutschland die 51-Jährige kam, war zunächst unbekannt.

