Sachschaden von rund 5000 Euro hat ein Unbekannter am Dienstag zwischen 16.30 und 22.45 Uhr an einem in der Steinhausgasse geparkten Auto verursacht. Der Täter zerkratzte laut Polizeiangaben die Mercedes E-Klasse fast rundherum.

Die Polizei Überlingen ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise unter Telefon 07551 / 80 40 entgegen.