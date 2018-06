Unbekannter zerkratzt Auto

Ein unbekannter Täter hat in der Zeit von Montagabend gegen 19 Uhr bis Dienstagmorgen zirka 9.30 Uhr einen im Magnolienweg geparkten Skoda an der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Hierbei fügte der Täter laut Polizeibericht dem Pkw einen etwa 70 Zentimeter langen Kratzer zu und verursachte einen Schaden in Höhe von rund 700 Euro.

Sachdienliche Hinweise, die zur Ermittlung des Täters führen könnten, werden an das Polizeirevier Überlingen unter der Telefonnummer 07551/8040 erbeten.