Unbekannter wirft Stein auf Lkw

Ein unbekannter Täter hat am Dienstag gegen 12.30 Uhr von einer Brücke eien Stein auf einen Lastwagen geworfen, teilt die Polizei mit. Die 49-jährige Lkw-Fahrerin war auf der B 31-neu von Überlingen kommend in Fahrtrichtung Stockach unterwegs, als sie auf Höhe der zweitletzten Grünbrücke vor Stockach einen Mann auf der Brücke bemerkte. Der Mann war bekleidet mit einer blauen Jacke. Kurz darauf prallte ein größerer Stein gegen die Frontscheibe des Lastwagens Die Frau stoppte in der nächsten Haltebucht und alarmierte die Polizei. Die Örtlichkeit wurde unverzüglich durch eine Streifenwagenbesatzung angefahren, der Täter war jedoch bereits geflüchtet. Der Sachschaden an der Frontscheibe beläuft sich laut Polizeibericht auf rund 500 Euro.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Steinewerfer geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Überlingen, Telefon 07551 / 80 40, in Verbindung zu setzen.