Unbekannter verletzt Pony auf Gestüt in Überlingen

Ein Unbekannter hat am Mittwoch auf einem Gestüt in Ernatsreute ein Pony verletzt. Laut Polizei hat der Täter wohl zwischen 8 und 16 Uhr in dem Dorf in Überlingen zugeschlagen.

„Ersten Erkenntnissen zufolge fügte der Unbekannte dem Tier eine Verletzung mit einem scharfen Gegenstand zu“, schreibt die Polizei. Die Beamten bitten um Mithilfe, um den Vorfall zu klären.

Zeugen oder Personen, die im Tatzeitraum Verdächtiges im Bereich der Koppel wahrgenommen haben, sollen sich unter Telefon 0751 / 803 55 00 bei den Ermittlern der Einheit „Gewerbe und Umwelt“ des Polizeipräsidiums Ravensburg melden.