Unbekannter touchiert Fiat auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Überlingen

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Montag zwischen 10 und 10.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Lippertsreuter Straße ermittelt die Polizei Überlingen und sucht Zeugen. Ein Unbekannter hatte mutmaßlich beim Ausparken oder Rangieren einen geparkten Fiat touchiert und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den verursachten Sachschaden in Höhe von rund 1200 Euro zu kümmern. So die Polizei in ihrem Bericht.

Hinweise werden unter Telefon 07551 / 80 40 erbeten.