Unbekannter stiehlt Schmuck und Geld aus Haus in Überlingen

Ein Unbekannter hat am Montag gegen 15 Uhr wohl mehrere wertvolle Gegenstände und Bargeld aus einem Wohnhaus in der Rauensteinstraße in Überlingen gestohlen. Der Verdächtige, ein etwa 25-jähriger Mann, bat den 84-jährigen Bewohner des Hauses darum, kurz die Toilette aufsuchen zu dürfen. Der ältere Mann ließ den Mann herein und brachte ihm auf dessen Bitte etwas zu trinken. Als der Unbekannte wieder weg war, stellte der 84-Jährige fest, dass mehrere Räume nach Wertsachen durchsucht worden waren. Es fehlte neben Schmuck auch eine höhere Summe Bargeld sowie zwei Autoschlüssel. Gegen 17 Uhr kam es in der Nellenbachstraße zu einem ähnlichen Vorfall.

Der Verdächtige ist etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß, kurzhaarig mit leichtem Ansatz von Koteletten. Er trug zur Tatzeit eine dunkelblaue Jacke, einen blauen Pulloover und Jeans. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07551 / 80 40 entgegen.