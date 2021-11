Unbekannter stiehlt Handtasche auf Einkaufswagen

Ein Unbekannter Dieb hat einer 65-jährigen Frau am Donnerstag zwischen 11 und 11.15 Uhr während ihres Einkaufs in einem Lebensmitteldiscounter im Oberriedweg in Überlingen die Handtasche aus ihrem Einkaufswagen gestohlen. Das teilt die Polizei mit.

Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07551 / 80 40 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Die Polizei rät, Handtaschen und sonstige Wertsachen immer nah am Körper zu tragen und diese keinesfalls unbeaufsichtigt im Einkaufswagen zurückzulassen.