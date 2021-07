Unbekannter stiehlt Getränke

In der Nacht zum Montag ist ein Einbrecher in ein Firmengebäude in der Straße „Zum Degenhardt“ in Überlingen eingestiegen. Der Täter hebelte laut Polizeibericht ein Fenster auf und durchsuchte anschließend im Gebäude mehrere Büros und Aktenräume. Er stahl lediglich Getränke. Der durch ihn verursachte Sachschaden wird allerdings auf mehr als 4000 Euro geschätzt. Personen die zwischen 23 und 4 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07551 / 80 40 bei der Polizei zu melden.