Unbekannter schießt auf Auto

Wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt die Polizei gegen einen unbekannten Täter, der am Donnerstagmittag auf der K 7772 zwischen dem Wanderparkplatz und der Kreuzung Alte Owinger Straße in Überlingen auf ein vollbesetztes Auto geschossen hat. Durch das Projektil, das auf der Fensterscheibe der linken hinteren Tür aufschlug, splitterte die Scheibe. Die Polizei geht davon aus, dass der unbekannte Schütze mit einem Luftgewehr oder sogar einem Kleinkalibergewehr auf das Fahrzeug geschossen hat.