Unbekannter demoliert Autos in Überlingen

Zeugen sucht die Polizei zu Sachbeschädigungen an Autos, die ein unbekannter Täter in der Nacht zum Mittwoch zwischen 20 und 7 Uhr auf dem Parkplatz des Geschäftes Naturata und zwei weiteren in der Nähe befindlichen Parkplätzen in der Rengoldshauser Straße begangen hat. In bislang sechs festgestellten Fällen zerstach der Unbekannte einen oder mehrere Reifen, schlug Scheiben der Autos ein und riss Fahrzeugembleme ab. Die Höhe des Gesamtsachschadens ist noch nicht bekannt, teilt die Polizei mit.

Hinweise bitte ans Polizeirevier Überlingen geben unter 07551 / 80 40.