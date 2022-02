Unbekannte haben zwischen Sonntagabend und Montagabend in der Lindenstraße und in der Grabenstraße in Überlingen den Lack zweier Autos zerkratzt. Laut Polizei richteten sie dabei jeweils etwa 3000 Euro Sachschaden an. Ob die Taten in Verbindung stehen, ist aktuell noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Überlingen unter Telefon 07551 / 80 40 entgegen.