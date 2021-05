Überlinger Weltacker 2000m2 startet in die Saison

Das Umweltbildungsprojekt Überlinger Weltacker 2000m2 startet in seine zweite Saison. Ab sofort können Besucherinnen und Besucher unter Einhaltung der Hygienevorschriften die landwirtschaftliche Freiluftausstellung besichtigen, wie das Projektteam mitteilt. Das BNE-Projekt (Bildung für nachhaltige Entwicklung) zeigt auf einer Ackerfläche von 2000 Quadratmetern bei Andelshofen die wichtigsten Kulturpflanzen der Welt – maßstabsgetreu im Verhältnis zu ihrer globalen Anbaufläche.

Durch die Darstellung der globalen Verhältnisse im Kleinen will es dazu anregen, das heutige Landwirtschafts- und Ernährungssystem kritisch zu hinterfragen. Teilt man die weltweit genutzten Ackerflächen durch die Weltbevölkerung, stehen jedem heute lebenden Menschen rund 2000 Quadratmeter Ackerland zur Verfügung – eine Fläche, die etwa der Größe eines städtischen Supermarkts entspricht. Mehr als genug für alle also? Eigentlich ja. Was aber wächst auf den Äckern der Welt, und zu welchem Zweck? Wie zukunftsfähig ist die heutige industrielle Landwirtschaft? Und wie beeinflussen wir selbst durch unser Essen und unseren Verbrauch, wie viel Leben auf und in der Erde existiert?

Über einen beschilderten Ausstellungsrundgang an der frischen Luft mit mehreren Themenstationen können Besucher dem heutigen Ernährungs- und Landwirtschaftssystem auf die Spur gehen und dabei mehr über Artenvielfalt, Bodenentstehung und das Leben unter unseren Füßen erfahren. Ein Themenschwerpunkt im Jahr 2021 sind die Sustainable Development Goals (SDGs), die Ziele für nachhaltige Entwicklung, der UN-Agenda 2030 und die Frage, wo uns diese tagtäglich begegnen und wie jeder und jede Einzelne ganz einfach zu mehr Nachhaltigkeit, Artenschutz und globaler Gerechtigkeit im Alltag beitragen kann.

Von Dienstag bis Sonntag finden täglich um 16 Uhr öffentliche Führungen über das Ausstellungsgelände statt. Private Führungen und Workshops können über die Website des Projekts gebucht werden. Geplant ist außerdem wieder ein Bildungs- und Kulturprogramm auf dem Acker. Der Besuch des Geländes unterliegt den Infektionsschutzbedingungen. Aktuelle Informationen dazu gibt es auf ueberlinger-weltacker.de