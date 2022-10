Überlinger Sterne leuchten kürzer

In Überlingen wird die Weihnachtsbeleuchtung von Sonntag, 27. November, bis Sonntag, 8. Januar, Straßen erhellen. Vor dem Hintergrund notwendiger Energieeinsparungen werden die Sterne nur noch von 16 bis 22 Uhr in Betrieb sein. Bislang leuchteten sie durchgehend von 7 bis 22 Uhr. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Die Sterne der Weihnachtsbeleuchtung in Überlingen werden dieses Jahr außerdem komplett erneuert.

Die Neuanschaffung war notwendig, da die bisherige Beleuchtung aufgrund des Alters und eines fehlenden Versicherungsschutzes nicht mehr verwendet werden kann, wie es in der Mitteilung heißt.

Pro Standort brennen laut Stadtverwaltung 40 Lampen mit je 0,7 Watt, so dass bei 52 Standorten die Leistung insgesamt rund 1500 Watt beträgt. Daraus ergibt sich an den 43 Betriebstagen mit je 6 Stunden Brenndauer, also 258 Stunden gesamt, ein Energiebedarf von insgesamt rund 400 kWh. Bei einem Strompreis von 0,50 Euro pro kWh ergibt dies Stromkosten von etwa 200 Euro für die gesamte Betriebsdauer der Überlinger Weihnachtsbeleuchtung.

Aufgrund der längeren Brenndauer von 15 Stunden pro Tag belief sich der Energiebedarf im Jahr 2021 bei 60 Standorten auf rund 1100 kWh, so dass mit dem damaligen Strompreis von durchschnittlich 0,32 Euro pro kWh die Stromkosten rund 350 Euro betrugen. Vor der LED-Umstellung waren bei der Weihnachtsbeleuchtung Lampen mit je 15 Watt im Einsatz, so dass sich bei damals 60 Standorten die Leistung insgesamt auf rund 36 000 Watt summierte. Daraus ergab sich im Jahr 2013 ein Energiebedarf von rund 23 000 kWh und bei einem Strompreis von durchschnittlich 0,29 Euro Stromkosten von etwa 6700 Euro.

Die Weihnachtsbeleuchtung benötige in diesem Jahr nur noch etwa 1,7 Prozent des Energiebedarfs von 2013, so die Stadtverwaltung. Ein kompletter Verzicht sei aufgrund der sehr geringen Einsparung nicht sinnvoll. Die Bedeutung des Weihnachtsgeschäfts für die Einkaufsstadt Überlingen mit ihren zahlreichen Geschäften und Restaurants sei sehr hoch.