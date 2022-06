Überlinger SFZler beim 19. Field Robot Event erfolgreich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach drei Jahren Coronazwangspause konnten sechs Schüler*innen des Schülerforschungszentrums Südwürttemberg e.V. (SFZ) vom Standort Überlingen endlich wieder mit ihrem Feldroboter „Carbonite“ zum internationalen Field Robot Event fahren, um sich mit anderen Teams zu messen.

Das Field Robot Event (FRE) ist ein internationaler Wettbewerb, in dem autonom fahrende Feldroboter verschiedene landwirtschaftliche Aufgaben erfüllen müssen. Das SFZ Überlingen nimmt schon seit vielen Jahren, oft als einziges Schülerteam, am FRE teil und setzt sich dennoch erfolgreich gegen verschiedene Studententeams europäischer Hochschulen durch. Das diesjährige 19. FRE fand als Sonderveranstaltung bei den DLG Feldtagen, einer großen Ladwirtschaftsmesse, nahe Mannheim statt. Besonders war dieses Jahr, dass die Roboter nicht nur im Feld, sondern zusätzlich virtuell in einer Simulation gegeneinander antraten. Das Team „Carbonite“ des Überlinger SFZs, konnte in beiden Bereichen Erfolge verzeichnen: In der Simulation gewannen sie die erste Aufgabe, bei der es um die Navigation durch das Feld ging. Im Feld gewannen sie die zweite Aufgabe, bei der die Roboter Löwenzahn-Pflanzen und Bierdosen erkennen, und die Dosen aus dem Feld räumen musste. Mit diesen Siegen erreichten die Schüler*innen in der Gesamtwertung für die Simulation und in der Gesamtwertung für das reale Feld zweimal einen 2. Platz.

Eine Besonderheit für das Überlinger Team war in diesem Jahr die erstmalige Zusammenarbeit mit dem Team „Kamaro“, einem Studententeam aus Karlsruhe, deren Teamkapitän Johannes Bier schon vor 6 Jahren als Schüler beim Überlinger Team erste Erfahrungen mit dem Field Robot Event sammelte. Die Überlinger Schüler*innen und die Karlsruher Studenten erstellten gemeinsam einen Trainingsdatensatz, um eine künstliche Intelligenz auf die Erkennung von Löwenzahn und Bierdosen zu trainieren. Leider kam diese KI dann nicht zum Einsatz, da die Kamera aufgrund der großen Sommerhitze keine Bilder lieferte.