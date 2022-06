Überlinger Schwerttänzer laden zu internationalem Treffen

Die Schwerttanzkompanie Überlingen veranstaltet am Sonntag, 26. Juni, ein internationales Schwerttanztreffen in Überlingen. Das schreibt der Verein in einer Pressemitteilung. An verschiedenen Plätzen in der Stadt werden demnach ab 12 Uhr Gruppen aus Kroatien, England, Italien, Belgien und Deutschland ihre traditionellen Tänze aufführen. Überlinger Vereine bewirten die Zuschauer und Teilnehmer an Imbiss- und Getränkeständen. Zuvor findet um 10.30 Uhr ein Festgottesdienst im Nikolaus-Münster statt.

2022 feiert die Schwerttanzkompanie Überlingen ihr 375-jähriges Jubiläum. „Aus diesem besonderen Anlass haben wir befreundete Gruppen aus verschiedenen Ländern in unsere schöne Stadt eingeladen“, wird Eric Hueber, 1. Platzmeister der Überlinger Schwertletänzer, in der Mitteilung zitiert. Die Zuschauer bekommen laut Hueber eine bunte Vielfalt an Tänzen zu sehen – von akrobatisch bis militärisch. Zudem gebe es begleitende Musik, traditionelle Kostüme und viel Schabernack. Denn bei den meisten Gruppen spielt der Narr eine besondere Rolle, heißt es in der Mitteilung.