Haftstrafen für Ndrangheta-Mitglieder: Überlinger Mafia-Boss in Italien verurteilt

Anfang 2021 hatte die Polizei bei einer Großrazzia auch in Überlingen mehrere Personen festgenommen. Jetzt ist dazu in Turin (Italien) bei einem Prozess ein Urteil gefallen, nach dem ein Mann, der bis 2021 in Überlingen ein Restaurant betrieb, für 20 Jahre in Haft muss. Das Urteil ist jedoch noch nicht rechtskräftig.

Ihm war unter anderem vorgeworfen worden, in der Mafia-Organisation „'Ndrangheta“ mitgearbeitet zu haben. Sebastiano G. ist jetzt in Turin laut Staatsanwaltschaft Konstanz wegen Schmuggels von mehreren Hundert Kilogramm Kokain aus den Niederlanden nach Deutschland und Umsatzsteuerbetruges in Höhe von etwa zwei Millionen Euro von einem Turiner Gericht zu 20 Jahren Haft verurteilt worden.

Mitarbeit bei der Mafia

Er hat bis Anfang vergangenen Jahres eine Gastwirtschaft an der Überlinger Seepromenade betrieben. Nach Überzeugung des Gerichts in Turin war Sebastiano G. sogar der Anführer der italienischen Mafia-Organisation „'Ndrangheta“ in Süddeutschland.

Neben ihm haben 17 weitere Angeklagte ebenfalls hohe Haftstrafen bekommen. Bei der Razzia am Morgen des 5. Mai 2021 hatten Polizeieinheiten aus Deutschland und Italien zahlreiche Haftbefehle vollstreckt und an einer Vielzahl von Orten von Süditalien bis Norddeutschland Durchsuchungen durchgeführt. Ein Schwerpunkt lag dabei auch in der Bodenseeregion, beteiligt hierbei war vor allem die Kriminalpolizei Friedrichshafen beim Polizeipräsidium Ravensburg. Beschlagnahmt wurden umfangreiche Beweismittel, darunter Datenträger, Mobilfunkgeräte, Geschäftsunterlagen, Betäubungsmitteln, Bargeld und Wertgegenstände.

Razzia im Mai 2021

Die gemeinsame Aktion unter der Bezeichnung „Operation Platinum“ richtete sich gegen eine Gruppierung mit Bezügen zur organisierten italienischen Kriminalität und Personen, die mit dieser Gruppierung in Geschäftsbeziehung stehen. Die Ermittler gehen von Bezügen zur kalabresischen „`Ndrangheta“ aus.

Beschuldigt wurden insgesamt mehr als 80 Personen in beiden Ländern. Die Ermittlungen zeigten seinerzeit „ein systematisches, professionelles und konspiratives Vorgehen der Gruppierung in beiden Deliktsbereichen. Zum einen wird Kokain in großen Mengen aus den Niederlanden nach Italien transportiert und dort in den Handel gebracht. Dabei ergaben sich Hinweise auf direkte Kontakte zu kolumbianischen Drogenhändlern in den Niederlanden und Spanien, was die große Menge des gehandelten Kokains erklären dürfte. Ein zweites ,Geschäftsmodell’ der Gruppierung in Deutschland - so der Tatvorwurf - ist die Umsatzsteuerhinterziehung in großem Stil. Dazu werden Lebensmittel aus Italien eingeführt und an italienische Restaurants und Lebensmittelhändler in ganz Deutschland direkt oder über Zwischenhändler geliefert“, hatte seinerzeit die Staatsanwaltschaft mitgeteilt.